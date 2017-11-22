«Нефтехимик» во 2-й раз в сезоне одолел «Магнитку», это 3-й матч кряду с очками

«Нефтехимик» дома переиграл «Магнитку» и набирает очки три матча кряду. В 34 матчах сезона на счету команды 19 побед. «Магнитка» проиграла второй матч кряду. В 34 матчах сезона на счету команды 17 побед. 24 октября в очном матче команд в Нижнекамске «Нефтехимик» выиграл со счётом 3:1.



После двух периодов счёт был — 2:2. За «Нефтехимик» забили Жига Еглич и Дмитрий Огурцов, в составе «Магнитки» отличились Денис Казионов и Антон Шенфельд. На 47-й минуте встречи Эмиль Галимов во второй раз вывел нижнекамцев вперёд. Этот гол оказался победным. Позднее Андрей Нестрашил и Дэн Секстон установили окончательный счёт — 5:2.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».