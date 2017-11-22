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«Нефтехимик» во 2-й раз в сезоне одолел «Магнитку», это 3-й матч кряду с очками

Хоккей

«Нефтехимик» дома переиграл «Магнитку» и набирает очки три матча кряду. В 34 матчах сезона на счету команды 19 побед. «Магнитка» проиграла второй матч кряду. В 34 матчах сезона на счету команды 17 побед. 24 октября в очном матче команд в Нижнекамске «Нефтехимик» выиграл со счётом 3:1.

После двух периодов счёт был — 2:2. За «Нефтехимик» забили Жига Еглич и Дмитрий Огурцов, в составе «Магнитки» отличились Денис Казионов и Антон Шенфельд. На 47-й минуте встречи Эмиль Галимов во второй раз вывел нижнекамцев вперёд. Этот гол оказался победным. Позднее Андрей Нестрашил и Дэн Секстон установили окончательный счёт — 5:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2017, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
5 : 2
2:1, 0:1, 3:0
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Казионов – 00:32 (5x5), 1:1 – Еглич (Огурцов) – 05:00 (5x5), 2:1 – Огурцов (Куликов, Брынцев) – 08:23 (5x5), 2:2 – Шенфельд (Эллисон, Чибисов) – 34:13 (5x5), 3:2 – Галимов (Галимов, Огурцов) – 46:36 (5x5), 4:2 – Нестрашил (Галимов, Секстон) – 54:56 (5x5), 5:2 – Секстон (Галимов) – 59:29 (en)

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