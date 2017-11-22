Контракт защитника Пайгина с «Эдмонтоном» расторгнут

Защитник системы «Эдмонтон Ойлерз» Зият Пайгин прошёл процедуру драфта отказов с целью разрыва контракта. Таким образом, соглашение хоккеиста с канадской командой расторгнуто. Об этом информирует официальный «твиттер» «Эдмонтона». В КХЛ права на 22-летнего защитника принадлежат «Ак Барсу».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Пайгин не хочет возвращаться в казанскую команду.

Пайгин не хочет выступать за «Ак Барс»

В нынешнем сезоне 22-летний Пайгин не сыграл ни одного матча за основную команду. В фарм-клубе АХЛ Пайгин провёл семь встреч, не записав на свой счёт результативных баллов при показателе полезности "-2" и четырёх минутах штрафного времени.