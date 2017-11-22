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Пайгин не хочет выступать за «Ак Барс»

Хоккей

Как стало известно «Чемпионату», защитник Зият Пайгин, выставленный на безусловный драфт отказов клубом НХЛ «Эдмонтон Ойлерз», возвращается в Россию. В КХЛ права на 22-летнего защитника принадлежат казанскому «Ак Барсу». Отметим, что Пайгин не хочет выступать за команду Билялетдинова.

В нынешнем сезоне Пайгин не сыграл ни одного матча за «Ойлерз». В фарм-клубе АХЛ Пайгин провёл семь встреч, не записав на свой счёт результативных баллов при показателе полезности "-2" и четырёх минутах штрафного времени.

«Эдмонтон» выставил российского защитника Пайгина на драфт отказов

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