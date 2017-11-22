Попугаев: желание играть в сборной Брагина сыграло роль при возвращении в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Никита Попугаев после дебютного матча в КХЛ, в котором его команда обыграла ХК «Сочи» со счётом 6:3, оценил своё выступление.



«Думал о возвращении в ЦСКА ещё летом, но были проблемы с трансферной картой, не отпускали, хорошо что сейчас всё получилось. Мотивация у меня простая — пора начинать играть в более профессиональный хоккей, играть с профессионалами.

Конечно, в том числе желание попасть в сборную Брагина сыграло роль. Самый ли я высокий сейчас хоккеист в ЦСКА? Думаю, да. Люблю играть в умный, но при этом агрессивный хоккей, как мы сегодня играли», — передаёт слова Попугаева корреспондент «Чемпионата» Артемий Шевченко.