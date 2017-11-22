Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Никитин: Попугаев — молодец, у него первый матч в КХЛ, не стушевался

Хоккей

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над ХК «Сочи» (6:3) подвёл итоги игры.

«Соглашусь с коллегой в том, что мы начали мощно ещё с первого периода, реализовали свои моменты. А затем счёт уже был крупный, комфортный, не дали сопернику приблизиться к нам. Попугаев сегодня — молодец, первый матч в КХЛ проводил, не стушевался, хотя, понятно, сложно ему было.

Что касается возвращения Окулова в состав, то на эту тему без комментариев», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Артемий Шевченко.

С. Зубов: в третьем периоде «Сочи» сыграл лучше, но 20 минут — это недостаточно
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент