«Бостон» и «Флорида» добились побед в сериях буллитов

«Бостон Брюинз» вышел победителем из гостевого противостояния с «Нью-Джерси Дэвилз». Команда из Бостона обыграла «дьяволов» со счётом 3:2 в серии буллитов. Автором решающего броска стал Чарли Макэвой.



Российский вратарь «Нью-Джерси» Антон Худобин провёл на льду 65 минут и отразил 40 из 42 бросков.



В серии буллитов был определён и победитель матча «Флориды Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Флоридцы прервали серию из двух поражений — 2:1. Ник Бьюгстад отличился и в основное время, и реализовал решающий буллит.

Ключевой эпизод можно посмотреть в официальном "твиттере" НХЛ.