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«Бостон» и «Флорида» добились побед в сериях буллитов

Хоккей

«Бостон Брюинз» вышел победителем из гостевого противостояния с «Нью-Джерси Дэвилз». Команда из Бостона обыграла «дьяволов» со счётом 3:2 в серии буллитов. Автором решающего броска стал Чарли Макэвой.

Российский вратарь «Нью-Джерси» Антон Худобин провёл на льду 65 минут и отразил 40 из 42 бросков.

В серии буллитов был определён и победитель матча «Флориды Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Флоридцы прервали серию из двух поражений — 2:1. Ник Бьюгстад отличился и в основное время, и реализовал решающий буллит.

Ключевой эпизод можно посмотреть в официальном "твиттере" НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2017, четверг. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
2 : 3
1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Дебраск (Грзелчик) – 01:25 (5x5), 0:2 – Бержерон (Пастрняк, Хайнен) – 11:02 (5x5), 1:2 – Братт (Бойл, Хенрик) – 17:10 (5x4), 2:2 – Гиббонс (Сиверсон) – 55:16 (5x5), 2:3 – Макэвой – 65:00 ( ПБ)
НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2017, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2 : 1
0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Бьюгстад (Трочек, Хаапала) – 35:16 (5x5), 1:1 – Кадри (Браун, Марло) – 53:58 (5x5), 2:1 – Бьюгстад – 65:00 ( ПБ)
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