Коваленко: профсоюз включается в судебный процесс с новым «Динамо» М

Руководитель профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко рассказал о развитии ситуации с долгами АНО «ОХК «Динамо».

«Несколько дней назад ситуация вокруг АНО ОХК «Динамо», у которого остаются серьёзные долги перед игроками за сезон-2016/17, сдвинулась с мёртвой точки. Несмотря на то что в прошлые годы в хоккейное «Динамо» профсоюз пытались не пускать, наши юристы собрали все необходимые документы и выиграли ряд судебных дел. Принято решение взыскать с АНО «Динамо» в зачёт причитающегося игрокам долга собственность этой организации.



В конце прошлой недели на базу в Новогорск с эвакуаторами прибыли судебные приставы — для ареста одного большого автобуса и двух микроавтобусов, принадлежащих АНО. И тут произошло самое неожиданное. Судебных приставов на территорию базы продолжительное время не пускали — до тех пор пока не приехал начальник службы безопасности, а также вызванные из Москвы юристы. Далее была показана бумага, согласно которой руководитель АНО ОХК «Динамо» передал новой структуре ХК «Динамо» всю собственность, включая, извините, ложки и вилки.



С одной стороны нам говорят, что ХК «Динамо» не является правопреемником АНО ОХК «Динамо», а потому не несёт никакой ответственности за задолженности по зарплатам, которые накопил прежний клуб. С другой, как только профсоюз пошёл в суд и попытался компенсировать долги собственностью прежнего клуба, оказалось, что ситуация отнюдь не такая очевидная.



И теперь возникают вопросы к ХК «Динамо». С представителями нового клуба мы летом дважды встречались, они знали о судебных исках, но, получается, предпочли с АНО по всем своим вопросам договориться, а интересами игроков пожертвовать. Мы включаемся в судебный процесс с новым «Динамо». Будем настаивать на том, что имущество, описанное судебными приставами, в первую очередь должно обеспечить погашение долгов по зарплатам и только в очередь вторую — закрытие обязательств по договорам с контрагентами. Это соответствует и букве, и духу закона», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.