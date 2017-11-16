Коваленко: «Ермак» вместо игрока подписал заявление о разрыве контракта, беспрел

Руководитель профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко рассказал о последних событиях в жизни организации.

Коваленко: Рыспаеву нужно больше игрового времени от казахстанских команд

«На прошедшей неделе у нас состоялось важное событие. Профсоюз выиграл в суде дело одного из хоккеистов клуба ВХЛ «Ермак», который к нам обратился ровно год назад. Тогда клуб решил уволить этого игрока и каким-то загадочным образом вместо него подписал заявление о разрыве контракта — без всякой компенсации. Мне казалось, что такой беспредел остался в туманных 90-х годах, но, увы, погорячился… Мы провели экспертизу, которая подтвердила фальсификацию подписи хоккеиста, и отправили заявление в дисциплинарный комитет ФХР, курирующий Высшую лигу. К сожалению, комитет, по сути, уклонился от принятия какого-либо решения, в такой ситуации у нас оставался один путь — идти в общегражданский суд. И вот на прошлой неделе суд принял нашу сторону, обязав «Ермак» выплатить компенсацию. Она, кстати, в пять раз выше той, которую клуб выплачивал бы при законном расторжении этого контракта.

В аналогичную ситуацию попал и другой хоккеист «Ермака». Финальное заседание по его делу состоится 5 декабря, надеемся, что и в данном случае за фальсификацию клуб ответит рублём — в пятикратном размере.

В последнее время в центре внимания профсоюза было подведение промежуточных итогов по выплатам социально-пенсионного пособия. Работает специальная пенсионная программа для хоккеистов, которые являются членами профсоюза и уже завершили свою карьеру. Более 60 игроков получают пенсионные пособия. В этом октябре пособия были выплачены Дмитрию Рябыкину, Сергею Гусеву, Максиму Сушинскому, Руслану Нуртдинову, Алексею Васильеву, Денису Хлыстову, Андрею Зюзину и Юрию Буцаеву. До конца календарного года выплаты ждут Сергея и Михаила Севостьяновых, Сергея Зубарева, Валерия Хлебникова, Александра Зевахина и Егора Шастина. Когда наши коллеги из НХЛПА узнали о цифрах доходности программы, то были восхищены — в Северной Америке они в несколько раз ниже», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.