«Виннипег» победил «Лос-Анджелес», на счету Куликова 1 бросок за почти 18 минут

«Лос-Анджелес Кингз» на своём льду уступил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Это второе поражение подряд и 10-е в 22 матчах сезона. «Виннипег» выиграл пятый матч из последних шести. На счету команды 13 побед в 21 матче сезона.

За 8 секунд до конца первого периода Адам Лоури вывел «Виннипег» вперёд. За минуту до конца второй трети матча Патрик Лайне удвоил преимущество. На 46-й минуте встречи Тайлер Тоффоли сократил разрыв в счёте до минимума. Однако спасти игру «королям» не удалось.

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провёл на льду 17 минут 55 секунд, очков не заработал и отметился одним броском в створ ворот. Его показатель полезности составил 0. Также на его счету два силовых приёма.

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