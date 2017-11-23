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«Виннипег» победил «Лос-Анджелес», на счету Куликова 1 бросок за почти 18 минут

Хоккей

«Лос-Анджелес Кингз» на своём льду уступил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Это второе поражение подряд и 10-е в 22 матчах сезона. «Виннипег» выиграл пятый матч из последних шести. На счету команды 13 побед в 21 матче сезона.

За 8 секунд до конца первого периода Адам Лоури вывел «Виннипег» вперёд. За минуту до конца второй трети матча Патрик Лайне удвоил преимущество. На 46-й минуте встречи Тайлер Тоффоли сократил разрыв в счёте до минимума. Однако спасти игру «королям» не удалось.

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провёл на льду 17 минут 55 секунд, очков не заработал и отметился одним броском в створ ворот. Его показатель полезности составил 0. Также на его счету два силовых приёма.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2017, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1 : 2
0:1, 0:1, 1:0
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Лоури (Копп, Мэйсон) – 19:52 (5x5), 0:2 – Лайне (Элерс, Перро) – 39:00 (5x4), 1:2 – Тоффоли (Фантенберг, Копитар) – 45:26 (5x4)

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