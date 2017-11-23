Вайсфельд: хочу извиниться перед болельщиками «СЮ», непозволительный результат

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал разгром от «Ак Барса» (0:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Уфимцы потерпели 7 поражений в последних 9 матчах сезона.



«Хочу от лица команды извиниться перед болельщиками. Конечно, это просто непозволительный результат, тем более дома, тем более все так готовились. Нет оправдания такому результату. Будем разбираться, будем работать», — передаёт слова функционера «Башкирское спутниковое телевидение».

Итоги дня КХЛ: «Салават» получил 0:5. Вайсфельду нужно уволить Вестерлунда? Отставка финского тренера напрашивается всё сильнее.