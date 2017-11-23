Форвард «Барыса» Пушкарёв дисквалифицирован на один матч

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Барыс», который состоялся 22 ноября 2017 года, нападающий астанинцев Константин Пушкарёв получил большой штраф (5 мин) за драку.

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В соответствии с п. 4.4.1 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ за второй и каждый последующий большой штраф (5 минут) без определения зачинщика или агрессора в драке в сезоне, на игрока накладывается дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф. Этот большой штраф стал для Пушкарёва третьим в сезоне.

Видео доступно на официальном сайте КХЛ.