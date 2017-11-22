Игнатович – о голевом дубле и драке: можно сказать, что взял пример с Тарасенко

Защитник новосибирской «Сибири» Максим Игнатович прокомментировал домашнюю победу своей команды над «Барысом» (6:4) и свой голевой дубль.

«Сибирь» — «Барыс»: Игнатович подрался с Пушкарёвым

«Получилась хорошая, боевая игра. Ожидали, что «Барыс» будет действовать на грани фола, и эти ожидания оправдались. Мы упустили преимущество в две шайбы, но моментов было много. Каждую минуту случались какие-то стычки, силовые приёмы, накал был отличный. Когда последний раз делал дубль? Года два назад, был домашний матч с «Амуром», а в этом сезоне никак забить не получалось – спасибо партнёрам, что помогли убрать этот «ноль» в графе заброшенных шайб. Голы помогут и мне чувствовать себя уверенней, и команде. Драка на последних минутах – результат эмоций. Столкнулись с Пушкарёвым, скинули перчатки, это нормально. Порадовали болельщиков, чуть-чуть сбросили пыл.



Тарасенко сегодня тоже сделал дубль и подрался? Можно сказать, что беру пример с него. Надо брать и оттуда какие-то моменты. Когда соперник играет грубо, нужно вступаться за одноклубников», — передаёт слова Игнатовича корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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Также видео драки доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.