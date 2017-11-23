Клубам НХЛ сообщили, что «Торонто» имеет устную договорённость с Ожигановым

Обозреватель канадского телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что «Торонто Мэйпл Лифс» имеет устную договорённость с защитником ЦСКА Игорем Ожигановым, чей контракт с «армейцами» истекает 30 апреля 2018 года.

Агент Ожиганова: переговоров с НХЛ сейчас не ведём, тем более через Мильштейна

«Хотел последний раз напомнить о том, что уже было сказано. Другим клубам НХЛ сообщили, что у «Торонто» есть устная договорённость с Ожигановым, который может подписать контракт после 30 апреля», — отметил Фридман.



Напомним, что ранее североамериканский агент Дэн Мильштейн заявил, что Ожиганов входил в сферу интересов «кленовых листьев» и может принять решение об отъезде в НХЛ в феврале. Российский агент хоккеиста Юрий Николаев опроверг эту информацию, заявив, что никаких решений по переходу Ожиганова в НХЛ, а также по работе с Мильштейном у защитника нет.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»