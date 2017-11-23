Бобровский признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала трёх звёзд очередного игрового дня регулярного чемпионата. Об этом информирует официальный сайт организации.

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Третьей звездой дня стал голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, сыгравший на ноль в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (1:0 ОТ). Россиянин вышел на первое место по сухим матчам и на второе — по победам в сезоне.

Второй звездой дня признан вратарь «Колорадо Эвеланш» Джонатан Бернье, отразивший все 28 бросков в игре с «Даллас Старз» (3:0).

Первая звезда игрового дня — форвард «Ванкувер Кэнакс» Брок Бисер с дублем в ворота «Питтсбург Пингвинз» (5:2).

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