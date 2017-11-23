Кагарлицкий: в русский хоккей мало кто играет, все перешли на другую систему

Нападающий череповецкой «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий поделился мнением об игре на площадках североамериканского формата.



«Я к маленьким площадкам очень хорошо отношусь, там бегать меньше надо, игра получается более динамичной. Сейчас именно в русский хоккей немногие команды играют, большинство перешли на другую систему. Хотя мне самому, если честно, тот наш хоккей больше нравится. К маленьким площадкам нужно просто привыкнуть, а это дело времени. Насчёт количества игр, я готов и по 80 матчей играть. Чем больше игр, тем мне интереснее. Моё мнение», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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