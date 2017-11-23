И. Воробьёв — о своей отставке: понимающие в хоккее люди были на моей стороне

Известный тренер Илья Воробьёв поделился мнением о своей отставке из магнитогорского «Металлурга».



«Думаю, что проблемы „Магнитки“ были видны невооружённым глазом. Не хотелось бы вдаваться в подробности и ворошить прошлое. Объяснил ли мне президент причины отставки? Нет, ничего подобного из его уст я не услышал. С ребятами попрощался нормально. Каждому из них я пожал руку и пожелал удачи.



Согласен ли с тем, что руководству не хватило терпения? Мы можем сколько угодно соглашаться или не соглашаться с решением руководителей. Тем не менее оно уже принято. Очень приятно, что практически вся хоккейная общественность и люди, понимающие в нашем виде спорта, были в этой ситуации на моей стороне», — цитирует Воробьёва AllHockey.ru.

И. Воробьёв: в «Магнитке» много проблем, не хочу копаться в грязном белье Тренер не собирается брать паузу в работе после увольнения из «Металлурга» и хочет возглавить новый клуб.