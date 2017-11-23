«Йокерит» продлил контракт с защитником Лауридсеном

Финский «Йокерит» заключил новое соглашение с защитником Оливером Лауридсеном, информирует Ilta-Sanomat. Новый контракт с 28-летним хоккеистом будет действовать до окончания сезона-2019/20.



В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Лауридсен принял участие в 30 матчах, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности "+5" и 22 минутах штрафного времени. В среднем финский хоккеист проводит на площадке по 16 минут за игру.



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