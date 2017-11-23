Форвард «Авангарда» Пережогин дисквалифицирован на две игры

Нападающий омского «Авангарда» Александр Пережогин дисквалифицирован на две игры, информирует официальный сайт лиги.



На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Авангарда» Александра Пережогина наказание по правилу 525 б (Толчок клюшкой) «Руководства по судейству сезона-2017/2018» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.11. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.