Данис Зарипов вернулся в «Ак Барс», контракт рассчитан до конца сезона-2018/19

Нападающий Данис Зарипов подписал контракт с «Ак Барсом». Соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19. Хоккеист будет выступать под привычным номером 25.

Вернуть бывшего. Зарипов нужен «Ак Барсу», но не Билялетдинову? Казань отвоевала свою легенду. Но нуждается ли в нём главный тренер?

Зарипов является единственным четырёхкратным обладателем кубка Гагарина (2009, 2010 с «Ак Барсом», 2014, 2016 с магнитогорским «Металлургом»). В 56 матчах прошедшего регулярного чемпионата за «Магнитку» он набрал 45 (16+29) баллов за результативность, в 18 играх плей-офф отметился 15 шайбами и 7 передачами. Всего в КХЛ на его счету 565 (254+311) очков в 603 матчах КХЛ. Хоккеист был дисквалифицирован из-за допинга, недавно срок сократили до полугода.