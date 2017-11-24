Сайт НХЛ: Василевский — главный претендент на «Везину», Бобровский — 3-й

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги провёл опрос среди экспертов, которых попросили определить главного фаворита «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю.

Первое место занял вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Он набрал 70 очков в голосовании. Россиянин в настоящее время лидирует по количеству побед в НХЛ среди вратарей.

Второе место с 55 очками занял голкипер «Лос-Анджелес Кинз» Джонатан Куик. Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский занял третье место — на его счету 53 очка.

Официальный сайт НХЛ: Кучеров — главный претендент на «Харт», Овечкин — 13-й

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