Конев отбыл дисквалификацию за допинг и подписал пробный контракт с «Адмиралом»

Защитник Андрей Конев подписал пробный контракт с «Адмиралом». Соглашение между игроком и клубом Континентальной хоккейной лиги рассчитано до 21 декабря.

Хоккеист был дисквалифицирован за допинг, однако его дисквалификация закончилась 19 ноября. Конев выступает за дальневосточников с прошлого сезона — 11 матчей, 0 очков. Всего на уровне Континентальной хоккейной лиги он провёл 232 матча за «Трактор», «Локомотив», «Салават Юлаев», «Донбасс», «Сибирь», «Северсталь» и «Адмирал». На его счету в этих матчах 32 очка.