Ночная лига в Омской области стартует в начале декабря

Новый сезон Ночной хоккейной лиги в Омской области стартует в первых числах декабря — такое решение было принято на собрании, прошедшем 23 ноября. Играть омские команды будут в отведённое для тренировок время, поскольку до 2018 года льда под любительский чемпионат России в Омске нет.



В собрании приняли участие начальник спортивного отдела Ночной лиги Владимир Карпов и начальник общего отдела лиги Николай Федоренко, прибывшие из Москвы с краткосрочным деловым визитом, заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Алексей Фадин, региональный представитель Ночной лиги в Омской области Евгений Сероух, а также представители команд — участниц отборочного этапа.



На собрании обсуждалась возможность начала отборочного этапа в первых числах декабря. Каждая команда будет принимать соперника на своём льду в то время, которое отведено для тренировочного процесса. Как сообщил региональный представитель, до 2018 года нет возможности получить площадку для проведения матчей на ледовых аренах Омска.

Владимир Карпов и Николай Федоренко побывали на Старо-Северном кладбище Омска и возложили цветы к могилам заслуженного тренера России, бывшего главного тренера «Авангарда» Леонида Киселёва, бронзового призёра чемпионата России и КХЛ голкипера Александра Вьюхина и чемпиона мира среди юниоров, лучшего новичка сезона-2006/07 Алексея Черепанова.