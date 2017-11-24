Третьяк: санкции к ФХР в случае отказа КХЛ от ОИ реальны, но до этого не дойдёт

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что ИИХФ действительно может применить санкции в случае отказа КХЛ отпускать своих игроков на Олимпиаду 2018 года, однако выразил уверенность, что это не случится.

Мотивировкой по башке. Сомнений нет, МОК готовится к отстранению России? Что остаётся болельщикам? Продолжать наблюдение и уже ни во что не верить.

«ФХР — это член ИИХФ, и мы подчиняемся всем их правилам. Так что будем всё выполнять, как ИИХФ говорит. Рене Фазель больше всех переживает сейчас, он считает, что без России турнир будет выглядеть странно. Он на своём уровне пытается повлиять на решение вопроса в нашу пользу, и не только он – и другие ведущие страны. Санкции к ФХР, конечно, реальны, если КХЛ не отпустит игроков, но думаю, до этого не дойдёт. Не могу представить хоккей на Олимпиаде без России. Еду в понедельник в Швейцарию, будем общаться с ИИХФ на эту тему. Будем общаться, и, думаю, будет новая информация

Про заявление КХЛ и про законопроект рассуждать, считаю, сейчас рано и смысла нет. Потому что главное для нас — это 5 декабря, от которого всё зависит. И я верю, что МОК будет принято правильное решение», — цитирует Третьяка «Р-Спорт».

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