«Металлург» проиграл «Торпедо» второй раз за неделю

Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо». Встреча, проходившая в Магнитогорске, завершилась со счётом 1:2. 20 ноября команды уже встречались в Нижнем Новгороде, тогда хозяева одержали победу со счётом 2:1 ОТ.

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Во втором периоде Иван Захарчук вывел нижегородцев вперёд, а в начале третьего игрового отрезка Владимир Галузин сделал счёт 2:0. Единственный гол «Магнитки» забил Мэтт Эллисон, поразивший ворота за шесть секунд до финальной сирены.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.