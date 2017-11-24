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«Металлург» проиграл «Торпедо» второй раз за неделю

Хоккей

Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо». Встреча, проходившая в Магнитогорске, завершилась со счётом 1:2. 20 ноября команды уже встречались в Нижнем Новгороде, тогда хозяева одержали победу со счётом 2:1 ОТ.

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Во втором периоде Иван Захарчук вывел нижегородцев вперёд, а в начале третьего игрового отрезка Владимир Галузин сделал счёт 2:0. Единственный гол «Магнитки» забил Мэтт Эллисон, поразивший ворота за шесть секунд до финальной сирены.

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КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2017, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
1 : 2
0:0, 0:1, 1:1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Захарчук (Мозер, Кинрейд) – 35:09 (5x5), 0:2 – Галузин (Паршин, Столяров) – 43:52 (5x5), 1:2 – Эллисон (Ли, Кокарев) – 59:54 (6x5)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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