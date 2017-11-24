Козлов: «Магнитка» вызвала Болтанова из ВХЛ, не было больше здоровых игроков

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлурга» Виктор Козлов прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» (1:2).



«Хочу поблагодарить болельщиков, что поддерживали нас до конца. Жаль, что мы их не порадовали победой сегодня. Но, соглашусь, игра сегодня была очень хорошая. Доволен самоотдачей ребят, доволен эмоциями, ребята играли с горячим сердцем. Получилось так, что «Торпедо» забило, а мы свои моменты не реализовали. Отсюда такой результат. Будем анализировать ошибки, стараться добавлять в атаке. Работаем дальше.



Принимать решения по сочетаниям и ротации на эту игру было непросто. Мы даже Артура Болтанова вызвали из фарм-клуба из ВХЛ, он сегодня переодевался 13-м, так как у нас больше не было здоровых игроков. Но, опять же, пытался менять звенья и сочетания во время игры. Иногда это срабатывало, иногда — не совсем. Но доволен, что никто не опустил руки и все боролись до конца. И хорошо, что мы забили один гол «6 на 5». Было видно, что ребята хотели сравнять и выиграть. Это главное.



Яна Коваржа в ближайшем матче вы точно увидите. А по остальным конкретно не могу ничего сказать. Пытаюсь удлинить звенья, пытаюсь сделать их равномерными, равноправными. Поэтому Оскара Осалу поставил в центр. Но мне он больше нравится с краю, хотя и в центре неплохо смотрится. Надеемся на скорейшее восстановление Филиппи, это значительно усилит нашу команду», — цитирует Козлова пресс-служба клуба.