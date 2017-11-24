«Рейнджерс» и «Баффало» представили форму для «Зимней классики»

«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз» представили форму на матч «Зимней классики», который состоится 1 января 2018 года в Нью-Йорке.



Встреча пройдёт на стадионе «Сити Филд», который является домашним для бейсбольной команды «Нью-Йорк Метс» и вмещает 42 тысячи зрителей.

Обе команды уже участвовали в «Зимней классике»: «Баффало» проиграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 1:2 Б в 2008 году, а «Рейнджерс» обыграли «Филадельфию Флайерз» в 2012-м со счётом 3:2.

Фото можно посмотреть также в «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

Фото можно посмотреть также в «твиттере» «Баффало Сэйбрз».