Страдающий алкоголизмом экс-игрок «Нэшвилла» Рибейро арестован

Бывший нападающий «Нэшвилл Предаторз» Майк Рибейро был арестован за незаконное проникновение в городе Майами Бич, сообщает Montreal Gazette. Арест состоялся 27 октября, подробности неизвестны.



37-летний Рибейро в феврале был выставлен «Нэшвиллом» на драфт отказов. Весной его агент Боб Перно признался, что игрок страдает алкоголизмом и несколько недель не выходил на контакт. Перед стартом сезона «Нэшвилл» объявил о разрыве контракта с Рибейро, после чего он зарегистрировался в программе НХЛ для страдающих зависимостью. Он уже проходил эту программу в 2014 году.

«Майк не считает, что болен, он думает, что всё в порядке. Мы все за него беспокоимся, но не можем ничего сделать. Каждый раз, когда звонит телефон, я надеюсь, что это он», — сказал Перно.