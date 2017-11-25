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«Торонто» в гостях переиграл «Каролину», Зайцев и Сошников очков не набрали

Хоккей

«Торонто Мэйпл Лифс» одержал непростую победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Зак Хайман (21-я минута), Джош Лейво (28), Рон Хэйнси (32), Джеймс ван Римсдайк (39) и Патрик Марло (46). За «Каролину» голы забили Дерек Райан (34), Джордан Стаал (44), Элиас Линдхольм (54) и Ноа Хэнифин (56).

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 21 минуту 30 секунд, нападающий Никита Сошников отыграл 11 минут 2 секунды.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2017, суббота. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
4 : 5
0:0, 1:4, 3:1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Хайман (Гардинер, Кадри) – 20:53 (5x5), 0:2 – Лейво (Боргман) – 27:14 (5x5), 0:3 – Хэйнси (ван Римсдайк, Бозак) – 31:37 (5x5), 1:3 – Райан (Скиннер, Уильямс) – 33:35 (5x5), 1:4 – ван Римсдайк (Нюландер, Хэйнси) – 38:24 (5x5), 2:4 – Стаал (Фолк, Терявяйнен) – 43:08 (6x5), 2:5 – Марло (Мэттьюс, Гардинер) – 45:27 (5x4), 3:5 – Линдхольм (Хэнифин, Макгинн) – 53:58 (5x5), 4:5 – Хэнифин (Скиннер, Уильямс) – 55:49 (5x5)
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