«Торонто» в гостях переиграл «Каролину», Зайцев и Сошников очков не набрали

«Торонто Мэйпл Лифс» одержал непростую победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Зак Хайман (21-я минута), Джош Лейво (28), Рон Хэйнси (32), Джеймс ван Римсдайк (39) и Патрик Марло (46). За «Каролину» голы забили Дерек Райан (34), Джордан Стаал (44), Элиас Линдхольм (54) и Ноа Хэнифин (56).

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 21 минуту 30 секунд, нападающий Никита Сошников отыграл 11 минут 2 секунды.