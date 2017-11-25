«Даллас» — «Калгари»: Радулов яростно отпраздновал свой 8-й гол в сезоне

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов забросил свою восьмую шайбу в сезоне в матче с «Калгари Флэймз».

Во втором периоде Джон Клингберг вошёл в зону атаки по центру с шайбой, но его встретили силовым приёмом. Девин Шор подхватил шайбу и нанёс бросок. Радулов с пятачка пытался подставить клюшку, а затем сыграл на добивании, послав шайбу в ворота и сравняв счёт.

В текущем регулярном чемпионате россиянин набрал уже 21 (8+13) балл за результативность.

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