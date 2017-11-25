Дюшейн после перехода в «Оттаву» в семи матчах не набрал очков и заработал "-10"

Нападающий Мэтт Дюшейн, которого обменяли из «Колорадо Эвеланш» в «Оттаву Сенаторз», пока не может отметиться голами за новый клуб. 26-летний нападающий в семи играх не набрал ни одного результативного балла при показателе полезности "-10", проводя на льду в среднем 17 с половиной минут за матч.



В 14 матчах нынешнего сезона за «Колорадо» Дюшейн набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности "+1".



Напомним, игрок не хотел играть за «Колорадо» и просил обмена.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Овечкин выиграл дуэль у Кучерова! И догнал легенду НХЛ по забитым голам Капитан «Вашингтона» вернул себе второе место в списке лучших снайперов сезона.