TSN представил возможный состав сборной Канады на ОИ-2018 из игроков НХЛ

Спортивный телеканал TSN представил свою версию состава сборной Канады на ОИ-2018, если бы туда могли поехать игроки Национальной хоккейной лиги. Напомним, НХЛ и Международный олимпийский комитет не смогли договориться об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Вратари: Прайс, Кроуфорд, Мюррей.
Защитники: Кит, Даути, Райлли, Пьетранджело, Власич, Парэйко, Суббэн.
Нападающие: Таварес, Макдэвид, Маккиннон, Маршан, Кросби, Бержерон, Джейми Бенн, Шайфли, Стэмкос, Шварц, Тэйвз, Стоун, Кутюрье.
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