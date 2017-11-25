Светлов — о событиях в «Салавате»: Вайсфельд берёт удар на себя, где Вестерлунд?

Олимпийский чемпион Сергей Светлов поделился мнением о ситуации в «Салавате Юлаеве», где защитник Захар Арзамасцев в кругу болельщиков позволил себе негативные высказывания в адрес тренера и генерального менеджера клуба.



«Честно говоря, всегда немного с иронией отношусь к игрокам, которые делают категоричные выводы о тренерской работе. В свое время поиграл на высшем уровне за „Динамо“ и сборную СССР, работал главным тренером в ряде команд КХЛ. Могу сказать, что профессии игрока и тренера — абсолютно разные, если хотите, прямо противоположные. Это нужно очень четко понимать.



Теперь о „Салавате“. Всегда был сторонником наступательного хоккея, но игра любой команды строится от правильных действий в обороне, без которых никогда не будет и атаки. С этой точки зрения финский штаб в общем-то прав.



Вайсфельд гнет свою линию, берет удар на себя и того же Арзамасцева даже не штрафует. Это заслуживает уважения. А вот то, что в тени находится Вестерлунд и даже не пытается снять с шефа часть давления, — это удивительно. И не понятно», — цитирует Светлова Russia-Hockey.

«Вестерлунд мягкий, Вайсфельд хитрый». Как фанаты подставили Арзамасцева Защитник «Салавата Юлаева» не знал, что его снимают. И вот что из этого вышло.