«Спартак» сумел вылететь на матч с «Ладой» после проблем с погодой

Московский «Спартак» прилетел в Самару и уже едет в Тольятти на игру с «Ладой», информирует официальный «твиттер» красно-белой команды.



Напомним, «Спартак» должен был вылететь в Тольятти вчера, но вылет из Челябинска отменили из-за метеоусловий.



«Спартак» в Челябинске уступил «Трактору» со счётом 0:2, прервав свою шестиматчевую победную серию. Команда занимает седьмое место в Западной конференции, в 34 матчах набрав 52 очка. На этом выезде им предстоит сыграть с «Ладой», «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом».

Посмотреть фото можно в «твиттере» «Спартака»