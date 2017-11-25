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«Сухарь» Гарипова помог «Ак Барсу» одолеть «Барыс»

Хоккей

«Ак Барс» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом». Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счётом 2:0.

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Первый период прошёл без заброшенных шайб, а на последней минуте второго игрового отрезка Роб Клинкхаммер открыл счёт. Окончательный результат установил Антон Глинкин в концовке третьего периода. Вратарь Эмиль Гарипов оформил «сухарь», отразив 21 бросок.

«Барыс» проиграл четвёртый матч подряд.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2017, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
2 : 0
0:0, 1:0, 1:0
Барыс
Астана
1:0 – Клинкхаммер (Косов, Яруллин) – 39:16 (5x5), 2:0 – Глинкин (Яруллин, Обухов) – 57:19 (5x5)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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