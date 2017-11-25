«Сухарь» Гарипова помог «Ак Барсу» одолеть «Барыс»

«Ак Барс» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом». Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счётом 2:0.

«Ак Барс» не оставит шансов «Барысу». Прогнозы на игровой день КХЛ «Динамо» продолжит победную серию в Подольске, в противостоянии «барсов» победит «Ак Барс».

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а на последней минуте второго игрового отрезка Роб Клинкхаммер открыл счёт. Окончательный результат установил Антон Глинкин в концовке третьего периода. Вратарь Эмиль Гарипов оформил «сухарь», отразив 21 бросок.

«Барыс» проиграл четвёртый матч подряд.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.