Е. Корешков: слухи, что Сен-Пьер ушёл из-за конфликта с Веем, — дезинформация

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (0:2), а также опроверг слухи о том, что Мартин Сен-Пьер покинул команду из-за конфликта с партнёром по команде Линденом Веем. Ранее Сен-Пьер был обменян в «Адмирал».

Е. Корешков: «Барыс» переживает из-за обмена Сен-Пьера, но это желание игрока

«Счёт мог быть и в нашу пользу. Тяжело побеждать, когда мы забиваем ноль. «Пять на три» нужно было более эффективно использовать, на пятачке нужно было лучше сыграть. Не согласен, что не засчитанная шайба сыграла ключевую роль. Нужно просто настойчивее быть — моменты-то были, нужно было забивать.

Слухи о том, что Сен-Пьер покинул команду из-за конфликта с Веем, — это дезинформация. Это был его выбор — он решил продолжить карьеру в «Адмирале». Вот и всё», — цитирует Корешкова «Спорт Бизнес Online».

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