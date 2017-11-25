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Итоги дня МХЛ: дубль Алтыбармакяна помог «СКА-1946» разгромить «Динамо» СПб

Хоккей

25 ноября в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно четыре матча.

«СКА-1946» разгромил МХК «Динамо» СПб со счётом 6:0.

Авторами голов стали Владислав Цицюра, Кирилл Петьков, Даниил Шабаров, Иван Володин и Андрей Алтыбармакян, оформивший дубль.

МХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2017, суббота. 13:00 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
0 : 6
0:1, 0:5, 0:0
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 – Цицюра (Володин, Сультеев) – 09:22 (5x5), 0:2 – Алтыбармакян – 23:06 (5x4), 0:3 – Петьков – 26:46 (4x5), 0:4 – Шабаров (Царюк, Милёхин) – 30:53 (5x5), 0:5 – Алтыбармакян (Сёмин, Володин) – 31:40 (5x5), 0:6 – Володин (Петьков, Сультеев) – 39:59 (5x4)

«Авто» одолел «Омских Ястребов» со счётом 2:1.

Алексей Зубов вывел омичей вперёд во втором периоде, но в третьем сначала Максим Дубовик сравнял счёт, а затем Александр Павленко забил гол, ставший победным.

МХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2017, суббота. 11:00 МСК
Авто
Екатеринбург
2 : 1
0:0, 0:1, 2:0
Омские Ястребы
Омская область
0:1 – Зубов (Асташевский, Сердюк) – 31:28 (5x5), 1:1 – Дубовик (Дербенёв, Воронков) – 43:36 (5x5), 2:1 – Павленко (Бухаров, Белоцкий) – 44:54 (5x5)

«Локо» по буллитам обыграл «Русских Витязей» — 2:1.

В основное время за чеховскую команду забил Илья Чуйков, а за ярославскую – Михаил Беляев. В серии буллитов решающий гол забил Данил Гизатуллин.

МХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2017, суббота. 13:00 МСК
Локо
Ярославль
2 : 1
0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0
Русские Витязи
Чехов
0:1 – Чуйков (Плехов, Гончаров) – 30:18 (5x5), 1:1 – Беляев (Цыганов, Жуков) – 46:50 (5x4), 2:1 – Гизатуллин – 65:00 ( ПБ)

«Толпар» уступил «Белым Медведям» со счётом 1:2 Б.

Ранис Миргалиев вывел уфимцев вперёд, но Платон Попов сравнял счёт, а затем принёс победу челябинцам в серии послематчевых бросков.

МХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2017, суббота. 11:00 МСК
Толпар
Уфа
1 : 2
1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1
Белые Медведи
Челябинск
1:0 – Миргалиев (Абдеев, Пачин) – 06:22 (5x5), 1:1 – Попов (Шурыгин, Степанов) – 39:54 (5x4), 1:2 – Попов – 65:00 ( ПБ)
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