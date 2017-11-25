Итоги дня МХЛ: дубль Алтыбармакяна помог «СКА-1946» разгромить «Динамо» СПб

25 ноября в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно четыре матча.

«СКА-1946» разгромил МХК «Динамо» СПб со счётом 6:0.



Авторами голов стали Владислав Цицюра, Кирилл Петьков, Даниил Шабаров, Иван Володин и Андрей Алтыбармакян, оформивший дубль.

«Авто» одолел «Омских Ястребов» со счётом 2:1.



Алексей Зубов вывел омичей вперёд во втором периоде, но в третьем сначала Максим Дубовик сравнял счёт, а затем Александр Павленко забил гол, ставший победным.

«Локо» по буллитам обыграл «Русских Витязей» — 2:1.



В основное время за чеховскую команду забил Илья Чуйков, а за ярославскую – Михаил Беляев. В серии буллитов решающий гол забил Данил Гизатуллин.

«Толпар» уступил «Белым Медведям» со счётом 1:2 Б.



Ранис Миргалиев вывел уфимцев вперёд, но Платон Попов сравнял счёт, а затем принёс победу челябинцам в серии послематчевых бросков.