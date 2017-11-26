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«Сент-Луис» выиграл у «Миннесоты», Тарасенко отдал две результативные передачи

Хоккей

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» добились успеха в домашней встрече с «Миннесотой Уйалд» в регулярном чемпионате НХЛ, игра завершилась со счётом 6:3.

В составе победителей дублем отметился Джейден Шварц, россиянин Владимир Тарасенко стал автором двух результативных передач.

По итогам параллельного матча игрового вечера «Вегас Голден Найтс» продлил победную серию до пяти игры, одолев соперников из «Аризоны Койотс» со счётом 4:2. Гости добились преимущества в три шайбы к середине противостояния, однако позволили «койотам» вернуться в игру, пропустив дважды. За две секунды до финальной сирены бросок Джонатана Маршессо по пустым воротам снял вопросы о победителе.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2017, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
6 : 3
3:0, 0:1, 3:2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Штястны (Соботка, Стин) – 06:15 (5x4), 2:0 – Яшкин (Торбёрн) – 11:09 (5x5), 3:0 – Шварц (Тарасенко) – 16:54 (5x5), 3:1 – Койл – 35:02 (4x5), 4:1 – Бродзяк – 42:09 (4x5), 4:2 – Митчелл (Винник, Эннис) – 43:31 (5x4), 4:3 – Стаал (Дамба, Цукер) – 48:52 (5x4), 5:3 – Шварц (Парэйко, Тарасенко) – 51:36 (5x4), 6:3 – Блейз (Стин, Парэйко) – 54:12 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2017, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
2 : 4
0:0, 0:3, 2:1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 – Носек – 27:23 (4x5), 0:2 – Карлссон (Маршессо) – 27:54 (5x5), 0:3 – Хаула (Маршессо, Теодор) – 29:05 (5x4), 1:3 – Экман-Ларссон (Степан) – 40:21 (5x5), 2:3 – Перлини (Доми, Степан) – 50:35 (5x5), 2:4 – Маршессо (Карлссон, Смит) – 59:58 (en)
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