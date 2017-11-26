«Сент-Луис» выиграл у «Миннесоты», Тарасенко отдал две результативные передачи

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» добились успеха в домашней встрече с «Миннесотой Уйалд» в регулярном чемпионате НХЛ, игра завершилась со счётом 6:3.



В составе победителей дублем отметился Джейден Шварц, россиянин Владимир Тарасенко стал автором двух результативных передач.



По итогам параллельного матча игрового вечера «Вегас Голден Найтс» продлил победную серию до пяти игры, одолев соперников из «Аризоны Койотс» со счётом 4:2. Гости добились преимущества в три шайбы к середине противостояния, однако позволили «койотам» вернуться в игру, пропустив дважды. За две секунды до финальной сирены бросок Джонатана Маршессо по пустым воротам снял вопросы о победителе.