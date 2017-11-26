Козлов: «Динамо» Р хорошо обороняется и агрессивно атакует, ждём тяжёлого матча

Исполняющий обязанности главного тренера магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо». Начало матча — в 15:00 мск. В текущем сезоне уральская команда на выезде обыграла «Динамо» со счётом 3:0.

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«На утренней раскатке ребята вроде бы неплохо смотрелись. Было хорошее движение. Надеемся, удастся перенести его на игру. Мы играли с теми же командами на выезде. Ситуация одинаковая что для нас, что для них.

Не секрет, что рижане играют хорошо в обороне и очень агрессивно в атаке. Соперник работает очень хорошо все 60 минут. Поэтому был такой напряжённый матч в Риге. Судя по предыдущему матчу с «Автомобилистом», рижане показали тот же самый хоккей. Ожидаем, что для нас снова будет тяжёлый матч», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Также видео доступно на официальном канале «Металлурга» в Youtube.