«Автомобилист» во 2-й раз в сезоне победил «Торпедо», на счету Михнова дубль

«Автомобилист» на своём льду переиграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и прервал трёхматчевую серию поражений. «Торпедо» прервало свою серию побед на отметке в три матча. 14 ноября в очном матче команд нижегородцы дома проиграли со счётом 2:4.

Этот матч завершился со счётом 5:1 в пользу «Автомобилиста». В составе победителей шайбы забросили Михал Чайковски, Алексей Михнов (дубль), Егор Миловзоров и Никита Трямкин. В составе проигравших отличился Джеффри Кинрейд.

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