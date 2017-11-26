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«Автомобилист» во 2-й раз в сезоне победил «Торпедо», на счету Михнова дубль

Хоккей

«Автомобилист» на своём льду переиграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и прервал трёхматчевую серию поражений. «Торпедо» прервало свою серию побед на отметке в три матча. 14 ноября в очном матче команд нижегородцы дома проиграли со счётом 2:4.

Этот матч завершился со счётом 5:1 в пользу «Автомобилиста». В составе победителей шайбы забросили Михал Чайковски, Алексей Михнов (дубль), Егор Миловзоров и Никита Трямкин. В составе проигравших отличился Джеффри Кинрейд.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
5 : 1
0:0, 3:0, 2:1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 – Чайковски (Миловзоров) – 27:13 (5x5), 2:0 – Михнов (Чайковски) – 33:48 (5x5), 3:0 – Михнов (Лямин, Торченюк) – 35:51 (5x4), 3:1 – Кинрейд (Галузин, Дугин) – 41:01 (5x4), 4:1 – Миловзоров (Голышев, Трямкин) – 46:44 (5x4), 5:1 – Трямкин (Паренто) – 50:10 (5x5)

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