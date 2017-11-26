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«Магнитка» во 2-й раз в сезоне обыграла «Динамо» Р, прервав серию поражений

Хоккей

Магнитогорский «Металлург» переиграл в родных стенах рижское «Динамо». Уральцы прервали свою серию поражений на отметке в три матча. В очном матче команд в Риге магнитогорцы 16 ноября взяли верх со счётом 3:0.

Никита Сироткин, отмечающий 26 ноября день рождения, вывел «Магнитку» вперёд на 28-й секунде матча. Евгений Тимкин на исходе пятой минуты встречи удвоил преимущество. До конца первой двадцатиминутки команды успели ещё обменяться голами — Микс Индрашис сократил разрыв, Андрей Чибисов восстановил статус-кво. На 27-й минуте встречи Лаурис Дарзиньш вновь сократил разрыв в счёте до минимума. Третий период голов не принёс.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3 : 2
3:1, 0:1, 0:0
Динамо Р
Рига
1:0 – Сироткин – 00:28 (5x5), 2:0 – Тимкин (Эллисон, Коварж) – 04:58 (5x4), 2:1 – Индрашис (Редлихс К.) – 13:29 (5x5), 3:1 – Чибисов (Шенфельд) – 19:40 (5x5), 3:2 – Дарзиньш (Редлихс К., Индрашис) – 26:26 (5x4)

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