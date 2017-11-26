«Лада» уступила «Спартаку» и дома, в 6 последних матчах проиграв в 5-й раз

«Лада» на своём льду потерпела поражение от «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это пятое поражение команды в последних шести матчах. «Спартак» выиграл седьмой матч из последних восьми. В предыдущем матче команд в Москве «Спартак» взял верх со счётом 4:2.

Александр Дергачёв вывел «Спартак» вперёд на 19-й минуте встречи. Во второй двадцатиминутке на гол Иржи Новотны красно-белые ответили голами Дмитрия Калинина и Бена Максвелла. На 44-й минуте встречи Лукаш Радил установил окончательный счёт — 4:1.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

