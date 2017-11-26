Миловзоров: «Автомобилисту» удалось победить «Торпедо» за счёт большого желания

Нападающий «Автомобилиста» Егор Миловзоров поделился эмоциями после крупной победы над «Торпедо» со счётом 5:1.

«Сегодня победить удалось за счёт большого желания, мы вышли заряженные, закидывали в зону, старались цепляться за шайбу. Где-то удалось завладеть шайбой, агрессия, броски на ворота, добивания – это и принесло результат. Сегодня с большинством отлично всё получилось, дай бог так и дальше.

Высокая результативность команды? Это хорошо, приятно. Но особо это не обсуждаем, времени просто нет. Будем работать дальше, основная борьба впереди», — передаёт слова Миловзорова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.