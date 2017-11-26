Аболс: в третьем периоде «Лада» играла бездарно

Главный тренер тольяттинской «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» со счётом 1:4.



«Готовились хорошо начать, выиграть первый период и вроде бы неплохо по движению начали, но у «Спартака» здорово действовал в воротах Беспалов. Во втором периоде здорово наошибались, когда пропускали вторую и третью шайбы. На третий период настраивались, что сейчас выйдем и будем отыгрываться, но после 1:4 на льду было жалкое зрелище. Стыдно, полный дворец пришёл, а мы играем просто бездарно. Играли так, как будто нам ничего не надо. Хочется извиниться перед болельщиками за такую игру», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Сергея Ляховский.

«Лада» уступила «Спартаку» и дома, в 6 последних матчах проиграв в 5-й раз