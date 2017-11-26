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ЦСКА взял у «Адмирала» реванш за выездное поражение и выиграл 5-й матч кряду

Хоккей

ЦСКА на своём льду взял верх над «Адмиралом». Это пятая победа подряд и девятая в последних десяти матчах сезона. «Адмирал» потерпел третье поражение кряду и пятое в последних шести матчах сезона. На выезде в этом сезоне дальневосточники победили в основное время.

Этот матч закончился со счётом 3:1 в пользу ЦСКА. В составе победителей шайбы забросили Кирилл Петров, Мэт Робинсон и Джефф Плэтт. В составе проигравших отличился Максим Казаков.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 1
0:1, 1:0, 2:0
Адмирал
Владивосток
0:1 – Казаков (Макаренко) – 13:25 (5x5), 1:1 – Петров (Телегин, Капризов) – 36:27 (5x5), 2:1 – Робинсон (Киселевич) – 56:25 (5x4), 3:1 – Плэтт (Попов, Робинсон) – 59:58 (en)

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