ЦСКА взял у «Адмирала» реванш за выездное поражение и выиграл 5-й матч кряду

ЦСКА на своём льду взял верх над «Адмиралом». Это пятая победа подряд и девятая в последних десяти матчах сезона. «Адмирал» потерпел третье поражение кряду и пятое в последних шести матчах сезона. На выезде в этом сезоне дальневосточники победили в основное время.

Этот матч закончился со счётом 3:1 в пользу ЦСКА. В составе победителей шайбы забросили Кирилл Петров, Мэт Робинсон и Джефф Плэтт. В составе проигравших отличился Максим Казаков.



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