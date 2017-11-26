Капризов — о безголевой серии: нужно не опускать руки, и тогда всё придёт

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал победу над владивостокским «Адмиралом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжёлое начало? Не знаю, ко всем играм готовимся практически одинаково, пытаемся выполнять установку тренеров. Но это останется внутри раздевалки.

Почему не играл с ХК «Сочи»? Не знаю, это нужно у тренеров спрашивать. Безголевая серия? Нужно больше работать над собой, стараться, не опускать руки, и тогда всё придёт», — сказал Капризов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Тарасовым.