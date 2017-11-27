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Итоги дня МХЛ: четвёртое подряд поражение «Толпара» и другие результаты

Хоккей

Программа игрового дня регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги 26 ноября была представлена 12 матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ принёс следующие результаты.

«Сибирские Снайперы» проиграли «Спутнику» — 1:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2017, воскресенье. 09:00 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
1 : 2
0:1, 1:0, 0:1
Спутник
Альметьевск
0:1 – Лазарев (Смирнов) – 17:29 (5x4), 1:1 – Лапин (Садыков) – 27:43 (4x5), 1:2 – Назмутдинов (Белохонов) – 43:50 (5x5)

«Кузнецкие Медведи» уступили «Реактору» — 3:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2017, воскресенье. 09:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
3 : 4
1:1, 2:0, 0:3
Реактор
Нижнекамск
0:1 – Паранин (Пузанов) – 01:11 (5x5), 1:1 – Рубан (Лю-Кэ-Сю, Олендаренко) – 10:20 (5x5), 2:1 – Сизиков – 28:47 (5x5), 3:1 – Лудцев – 39:27 (5x5), 3:2 – Шарифьянов (Галеев, Тимиров) – 58:34 (4x4), 3:3 – Шарифьянов (Тимиров, Галеев) – 59:12 (5x4), 3:4 – Тимиров – 59:17 (5x5)

«Толпар» потерпел поражение от «Белых Медведей» — 3:4 ШБ. Уфимская команда потерпела четвёртое поражение кряду.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2017, воскресенье. 11:00 МСК
Толпар
Уфа
3 : 4
1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1
Белые Медведи
Челябинск
1:0 – Чистяков (Котляревский, Ренёв) – 11:16 (5x4), 1:1 – Шадрин (Севанькаев) – 12:15 (5x5), 2:1 – Котляревский (Сытый, Синявский) – 26:08 (5x5), 2:2 – Шушарин (Попов, Шурыгин) – 35:13 (5x4), 2:3 – Несветаев (Мансуров, Киселёв) – 36:07 (5x5), 3:3 – Пачин (Сорокин, Аскаров) – 52:08 (5x4), 3:4 – Попов – 65:00 ( ПБ)

«Ирбис» уступил «Ладье» — 1:2. Прервана шестиматчевая победная серия команды.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Ирбис
Казань
1 : 2
0:0, 1:0, 0:2
Ладья
Тольятти
1:0 – Кондратьев (Вильданов, Пьянов) – 22:24 (5x5), 1:1 – Цыбин (Алексеев) – 42:19 (5x5), 1:2 – Журавлёв (Ляхов) – 47:54 (5x4)

«Чайка» проиграла «Крыльям Советов» — 0:2. Прервана восьмиматчевая серия поражений московской команды.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
0 : 2
0:1, 0:1, 0:0
Крылья Советов
Москва
0:1 – Михасёнок (Каптелин) – 06:49 (5x5), 0:2 – Михасёнок (Каптелин) – 25:27 (5x5)

«Атланты» уступили МХК «Спартак» — 0:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Атланты
Московская область
0 : 4
0:0, 0:3, 0:1
МХК Спартак
Москва
0:1 – Шалагин (Сорокин) – 35:33 (5x5), 0:2 – Леванов (Розанов) – 37:33 (5x5), 0:3 – Кузьменко (Круженков, Ревацкий) – 39:18 (5x5), 0:4 – Леванов (Розанов) – 40:48 (5x5)

ХК «Рига» проиграла «Тайфуну» — 2:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
ХК Рига
Рига
2 : 3
1:0, 0:2, 1:1
Тайфун
Приморский край
1:0 – Карклс (Прижевойтс, Фёдоров) – 04:11 (5x4), 1:1 – Александров (Гончарук, Раров) – 25:14 (5x4), 1:2 – Епифанов (Гершкович) – 26:18 (5x5), 1:3 – Тимофеев – 53:48 (5x5), 2:3 – Хомяков (Калькис) – 58:38 (5x4)

Команда «СКА-Серебряные Львы» уступила «Красной Армии» — 1:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
1 : 4
0:3, 0:0, 1:1
Красная Армия
Москва
0:1 – Гуськов (Аноп, Соловьёв) – 05:29 (5x5), 0:2 – Голощапов (Икамацких, Комиссаров) – 11:14 (5x5), 0:3 – Филин (Бочкарёв, Мокрицын) – 16:29 (5x5), 0:4 – Назаров – 44:26 (5x5), 1:4 – Галыгин (Куянов, Чернов) – 46:08 (5x5)

«Куньлунь Ред Стар Юниор» проиграл МХК «Динамо» — 2:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
2 : 3
1:2, 1:0, 0:1
МХК Динамо
Москва
0:1 – Круглов (Зайцев, Казаманов) – 09:55 (5x5), 0:2 – Казаманов (Никоноров) – 14:32 (5x5), 1:2 – Калейниковас (Забабурин, Ахонен) – 19:22 (5x4), 2:2 – Свобода – 23:34 (5x5), 2:3 – Круглов (Зайцев, Панкратов) – 48:43 (5x5)

«Стальные Лисы» проиграли «Сарматам» -0:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Сарматы
Оренбург
3 : 0
3:0, 0:0, 0:0
Стальные Лисы
Магнитогорск
1:0 – Михалёв (Кунишников) – 05:06 (5x5), 2:0 – Заречный (Сахаров, Кунишников) – 17:25 (5x4), 3:0 – Куров (Любишкин) – 18:18 (5x5)

«Мамонты Югры» разгромили «Алтай» — 5:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
5 : 1
2:1, 2:0, 1:0
Алтай
Усть-Каменогорск
0:1 – Шишов (Клавдиев, Путинцев) – 06:12 (5x5), 1:1 – Гайдеик (Еркин, Грымзин) – 15:20 (5x5), 2:1 – Беляев (Попов) – 16:09 (5x5), 3:1 – Беляев (Попов, Латышевич) – 27:22 (5x5), 4:1 – Карандеев (Руденко) – 28:51 (5x5), 5:1 – Грымзин (Гайдеик, Вахрутдинов) – 53:36 (5x4)

«Тюменский Легион» одолел «Снежных Барсов» — 6:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
6 : 4
1:3, 4:1, 1:0
Снежные Барсы
Астана
1:0 – Воробьёв (Чекмарёв, Филиппов) – 01:34 (5x5), 1:1 – Мельников (Мусабаев) – 07:16 (5x5), 1:2 – Муратов – 16:02 (бул), 1:3 – Бакушин (Гатиятов) – 17:05 (5x4), 2:3 – Чекмарёв (Воробьёв) – 22:27 (5x5), 2:4 – Балдин (Ярошенко, Соколка) – 23:47 (5x5), 3:4 – Чекмарёв (Воробьёв, Плёнкин) – 25:27 (5x5), 4:4 – Брютов (Чекмарёв, Филиппов) – 30:44 (5x5), 5:4 – Дзедаев – 37:09 (бул), 6:4 – Волков (Жгуров, Дзедаев) – 51:01 (5x5)
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