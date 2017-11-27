Итоги дня МХЛ: четвёртое подряд поражение «Толпара» и другие результаты

Программа игрового дня регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги 26 ноября была представлена 12 матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ принёс следующие результаты.
«Сибирские Снайперы» проиграли «Спутнику» — 1:2.
«Кузнецкие Медведи» уступили «Реактору» — 3:4.
«Толпар» потерпел поражение от «Белых Медведей» — 3:4 ШБ. Уфимская команда потерпела четвёртое поражение кряду.
«Ирбис» уступил «Ладье» — 1:2. Прервана шестиматчевая победная серия команды.
«Чайка» проиграла «Крыльям Советов» — 0:2. Прервана восьмиматчевая серия поражений московской команды.
«Атланты» уступили МХК «Спартак» — 0:4.
ХК «Рига» проиграла «Тайфуну» — 2:3.
Команда «СКА-Серебряные Львы» уступила «Красной Армии» — 1:4.
«Куньлунь Ред Стар Юниор» проиграл МХК «Динамо» — 2:3.
«Стальные Лисы» проиграли «Сарматам» -0:3.
«Мамонты Югры» разгромили «Алтай» — 5:1.
«Тюменский Легион» одолел «Снежных Барсов» — 6:4.