Нападающий «Лады» Сергей Соин выбыл до середины декабря

«Лада» поместила нападающего Сергея Соина в список травмированных, он выбыл до середины декабря. Он пропустил последний матч команды со «Спартаком».



«Сергей Соин помещён в список травмированных», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе клуба.



35-летний Соин проводит первый сезон в тольяттинской команде. В 12 матчах регулярного чемпионата на его счету три голевые передачи при показателе полезности «-5». Также в списке травмированных «Лады» значатся нападающий Картер Эштон, защитники Ефим Гуркин, Владимир Маленьких и Кристапс Сотниекс и вратарь Александр Лазушин.



«Лада» занимает предпоследнее место на Востоке, набрав 31 очко в 35 матчах.