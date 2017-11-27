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Нападающий «Лады» Сергей Соин выбыл до середины декабря

Хоккей

«Лада» поместила нападающего Сергея Соина в список травмированных, он выбыл до середины декабря. Он пропустил последний матч команды со «Спартаком».

«Сергей Соин помещён в список травмированных», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе клуба.

35-летний Соин проводит первый сезон в тольяттинской команде. В 12 матчах регулярного чемпионата на его счету три голевые передачи при показателе полезности «-5». Также в списке травмированных «Лады» значатся нападающий Картер Эштон, защитники Ефим Гуркин, Владимир Маленьких и Кристапс Сотниекс и вратарь Александр Лазушин.

«Лада» занимает предпоследнее место на Востоке, набрав 31 очко в 35 матчах.

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