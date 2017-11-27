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Черри — о критике игры Прайса: досужие разговоры, Руа в Монреале тоже травили

Хоккей

Североамериканский хоккейный эксперт Дон Черри прокомментировал критику в адрес голкипера «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайса. После подписания нового контракта у вратаря ослабли статистические показатели, а позже он получил травму.

«Я бы не обращал внимание на досужие разговоры. Помню, в свое время в Монреале начали травить Патрика Руа. Ну и что? Он ушел, завоевал еще два кубка Стэнли с „Колорадо“. Завтра Прайс одержит победу, и в его адрес раздадутся аплодисменты», — цитирует Черри официальный сайт лиги.

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В этом чемпионате они пока не отрабатывают свои миллионы.
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