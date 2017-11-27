Черри — о критике игры Прайса: досужие разговоры, Руа в Монреале тоже травили

Североамериканский хоккейный эксперт Дон Черри прокомментировал критику в адрес голкипера «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайса. После подписания нового контракта у вратаря ослабли статистические показатели, а позже он получил травму.



«Я бы не обращал внимание на досужие разговоры. Помню, в свое время в Монреале начали травить Патрика Руа. Ну и что? Он ушел, завоевал еще два кубка Стэнли с „Колорадо“. Завтра Прайс одержит победу, и в его адрес раздадутся аплодисменты», — цитирует Черри официальный сайт лиги.

Кросби, Прайс и ещё 8 звёзд НХЛ, проваливших старт сезона В этом чемпионате они пока не отрабатывают свои миллионы.