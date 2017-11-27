Знарок: СКА сыграл удачно, разобрали хорошее большинство «Барыса»

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Барысом» со счётом 9:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Играли с хорошей командой, готовились. У соперника хорошее большинство, разбирали его. Удачно сыграли. После тяжёлой поездки у нас было время восстановиться. Белов и Зуб катаются уже, практически восстановились, кто-то будет играть в следующей игре. Надеюсь, к выездной все будут в строю. У Зубарева тяжёлая травма, пропустит месяц. Будем только рады, если восстановится к Кубку Первого канала», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА забросил в ворота «Барыса» девять шайб и одержал шестую победу кряду