Скабелка: «Авангард» подвела беззубая игра, девять периодов форварды не забивают

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (1:2).



«Из позитивного отмечу третий период. В целом подвела наша беззубая игра в атаке. Девять периодов нападающие не забивают. Сложно нам в этом плане. Приходится играть 0:0 или отыгрываться с 0:1, хотя создаём достаточно моментов. Шилин воспользовался ситуацией, когда у Фурха было повреждение, выдал хорошую серию. Мы его решили поставить в ворота», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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